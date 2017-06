Wonder Woman: Patty Jenkins non ha ancora firmato per il sequel

Nonostante notizie (peraltro mai confermate) che la scorsa settimana avevano riportato il contrario, la regista Patty Jenkins non avrebbe ancora firmato per dirigere il sequel di Wonder Woman.

The Hollywood Reporter infatti informa che mentre la protagonista del film Gal Gadot ha nel suo contratto una opzione per comparire nel sequel, come parte dell’accordo per comparire nel ruolo in diversi film DC Comics, i dirigenti della Warner Bros. hanno scelto la Jenkins per un solo film, una decisione che potrebbe finire per costare allo studio milioni di dollari se i manager della regista dovessero impuntarsi nel contrattare un suo ritorno.

Un contratto per un solo film è considerato una pratica standard per un regista che deve dirigere per la prima volta una pellicola con un budget molto alto. Fonti citate dal sito indicano che le negoziazioni tra la Jenkins e la Warner inizieranno molto presto.