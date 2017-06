Wonder Woman: partnership con Hello Kitty per uscita in Giappone

In vista dell’uscita in Giappone di Wonder Woman, prevista per il prossimo 25 agosto, Warner Bros, e Sanrio hanno formato una partnership per promuovere la pellicola sull’eroina DC Comics.

La promozione segna la prima collaborazione della società di Hello Kitty con una grossa produzione di Hollywood, anche se pochi mesi fa la stessa società ha aiutato a pubblicizzare l’uscita nelle sale giapponesi del reboot di The Ring.

Sanrio ha realizzato per l’occasione un costume personalizzato di Hello Kitty, completato con dettagli in rosso, blu e oro, stivaletti e il lazo della verità. Secondo Warner Bros. Japan, la regista Patty Jenkins, che sarebbe una grande fan di Hello Kitty, avrebbe approvato la collaborazione.

I biglietti per il film interpretato da Gal Gadot sono già stati venduti in Giappone e ogni acquirente ha ricevuto in omaggio un portachiavi di gomma Wonder Woman/Hello Kitty o una riproduzione della prima apparizione a fumetti del personaggio, datata 1941.