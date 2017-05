Wonder Woman: in Libano gruppo chiede divieto del film

Un gruppo libanese anti-israeliano, ha chiesto al governo di Beirut di proibire la proiezione del film di Wonder Woman diretto da Patty Jenkins, motivandolo con il fatto che la protagonista Gal Gadot sia una israeliana.

Un funzionario della sicurezza, ha dichiarato sotto anonimato che una richiesta formale per vietare la pellicola non è stata ancora ricevuta. Un divieto richiederebbe, secondo le leggi libanesi, la raccomandazione di sei membri del Ministero dell’Economia, un processo che non sarebbe ancora iniziato.

La premiere di Wonder Woman è prevista per domani in un cinema di Beirut, e già da settimane poster e cartelloni promozionali sono apparsi nella capitale libanese.

Il Libano è ufficialmente ancora in guerra con Israele e nel paese vige una legge che boicotta i prodotti israeliani e invita i cittadini a non viaggiare nel paese e ad evitare contatti con gli israeliani.

Il gruppo che ha chiesto il divieto, tramite la propria pagina Facebook, ha accusato l’attrice di essere stato un soldato dell’esercito israeliano e di avere espresso supporto alla politica di Israele nella striscia di Gaza.