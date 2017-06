Wonder Woman verso debutto record al Box Office USA

La pellicola sull’eroina DC Comics diretta da Patty Jenkins e interpretata da Gal Gadot va verso un ottimo debutto al box office americano, secondo le prime stime diffuse in serata.

Il film, programmato in oltre 4000 sale statunitensi, potrebbe incassare una cifra tra i 96 e i 100 milioni di dollari nei primi tre giorni, in linea con le previsioni più recenti, mentre la Warner Bros. rimaneva su una stima più modesta attorno agli 80 milioni di dollari.

L’uscita del film potrebbe dare un grosso impulso alla stagione estiva, secondo l’analista Paul Dergarabedian, citato dalla rivista Variety.

Mentre l’industria si aggrappa a un vantaggio dlel’1,3% rispetto all’anno precedente dopo un weekend ricco di commemorazioni per il Memorial Day (che ha lasciato l’estate con un disavanzo del 7,4 % rispetto allo scorso anno) una zattera di salvataggio sotto forma di un supereroe DC chiamato Wonder Woman arriva in tempo per dare a questa stagione un importante impulso.