La Warner Bros. ha annunciato ufficialmente la data di uscita nelle sale USA di Wonder Woman 2, il sequel sull’eroina DC Comics, fissata per il 13 dicembre 2019.

La regista Patty Jenkins è attualmente in trattative con la major per tornare alla regia della pellicola, che vedrà nuovamente Gal Gadot nei panni dell’amazzone di Themyscira. La Jenkins al momento non è comunque ancora confermata come a bordo del progetto.