Wilder annuncia il crossover “Wilderworld”

Comunicato stampa

C’è un uomo che viaggia tra i mondi. Un uomo che osserva, studia, pianifica.

Un uomo in cerca di qualcosa di impensabile, pronto a fare ciò che necessario per la salvezza del multiverso.

Curato da Jacopo Paliaga, French Carlomagno e Dario Sicchio, con il contributo di tutto il team di autori Wilder, Wilderworld è il primo crossover delle serie presenti e future proposte in questi mesi su wilderonline.com.

Stampato in tiratura limitata di 150 copie numerate, e disponibile solamente in edizione cartacea, questo prologo all’Universo Wilder cambierà per sempre le carte in tavola. Potete acquistarlo subito sullo Store, con spedizione a partire dal 14 giugno, oppure in anteprima al BGeek di Bari, dal 9 all’11 giugno, dove saranno presenti gli autori Wilder.

“La parola “multiverso” si riferisce alla diffusa idea che il nostro universo possa non essere unico e che possano esserci molti e molti universi. Abbiamo tutte le ragioni di pensare che il nostro universo si estenda molto al di là di quello che possiamo osservare.

Questa idea del Multiverso non è una semplice speculazione.”

Prestate attenzione: da qui non si torna più indietro.

WILDERWORLD: PROLOGO

32 pagine

spillato 16×24 a colori

3,90€

Wilder è un’etichetta indipendente fondata da Jacopo Paliaga e French Carlomagno che, al momento, ha interamente prodotto le serie Australia, Elliot, Black Rock e Il Cuore della Città.