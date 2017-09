Wes Ball in lizza per la regia di Mouse Guard

Deadline riporta che il regista di Maze Runner, Wes Ball, è stato avvicinato dalla 20th Century Fox per realizzare l’adattamento cinematografico del graphic novel dei Boom Studios Legends of The Mouse Guard.

Il progetto, un mix tra computer grafica e live action, sarà prodotto da Matt Reeves, mentre la sceneggiatura sarà realizzata da Gary Whitta (Rogue One).

Il graphic novel, creato da David Petersen, vede dei roditori riuniti in una fratellanza durante il medioveo, costituita per proteggere i loro simili. Il sito aggiunge che per il film saranno usate tecniche all’avanguardia di motion capture.