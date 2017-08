Il webcomic “Un lungo cammino” diventa un film

Attraverso la pagina facebook ufficiale, la casa di produzione Brandon Box ha annunciato di avere acquisito i diritti cinematografici di Un lungo cammino, webcomic realizzato per il collettivo Mammaiuto e in seguito pubblicato da Shockdom.

Il fumetto è stato realizzato da Lorenzo Palloni, Francesco Rossi e Samuel Daveti e narra di un futuro in cui l’Italia è divisa in città stato e in cui vige la legge del più forte. In questo contesto, un ragazzino di nome Alec viena salvato da Ivan, un cacciatore, il quale cerca di riportare il bambino a Parigi da suo padre intraprendendo un viaggio rischioso.

Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sul progetto cinematografico, al momento.