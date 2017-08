Warner Bros. mette in cantiere film sulle origini del Joker

La Warner Bros. è nelle fasi iniziali per la realizzazione di un film incentrato sulle origini del Joker, la principale nemesi di Batman, che vedrà il coinvolgimento di Todd Phillips come sceneggiatore assieme a Scott Silver. Lo riporta Deadline.

A Phillips sarà affidata anche la regia dello spin-off, mentre il regista Martin Scorsese parteciperà in veste di produttore. La pellicola sarà la prima sotto una nuova etichetta, il cui nome deve ancora essere rivelato, in cui la WB espanderà il canone delle properties DC Comics per la creazione di storie uniche con diversi attori che interpreteranno personaggi iconici.

L’intenzione della Warner sarebbe raccontare una storia sulle origini del criminale DC Comics con un nuovo attore che non sia Jared Leto, e possibilmente più giovane.