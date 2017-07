Warner Bros. annuncia nuovi, misteriosi film DC Comics

La Warner Bros. ha aggiornato il calendario delle uscite cinematografiche, aggiungendo alcuni nuovi, misteriosi adattamenti basati su fumetti DC Comics, fissati per il 2020. La prima pellicola uscirà nelle sale il 14 febbraio, mentre il secondo progetto ha una data programmata per il 5 giugno. Altre aggiunte riguardano inoltre un film animato senza titolo per il 1 giugno 2018 e un’altra pellicola per il 13 dicembre 2019.