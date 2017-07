Warner Bros. annuncia film animato sulla morte di Superman

DC Entertainment e Warner Bros. Animation hanno annunciato la realizzazione di adattamenti animati basati sulle saghe La morte di Superman e Il regno dei Superman.

La notizia è stata rivelata durante il panel a San Diego incentrato sul film animato su Batman e Harley Quinn, a cui è seguita la conferma di Batman: Gotham by Gaslight e l’annuncio di una pellicola animata sulla Suicide Squad dal titolo Suicide Squad: Hell To Pay.

In uscita alla fine del 2018, il film sulla celebre saga che uccise l’uomo d’acciaio, sarà il primo di due film che mostreranno la battaglia dell’eroe di metropolis con il letale Doomsday, il suo rimpiazzo e la resurrezione. Nel 2019 seguirà infatti il film Reign of the Supermen.

La battaglia tra Superman e Doomsday era già stata mostrata nel 2007 nel film di animazione Superman: Doomsday, ma la nuova versione sarà meno concisa e più fedele alla saga apparsa nei fumetti.