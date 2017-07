Walton Goggins nel cast del sequel di Ant-Man

L’attore Walton Goggins (The Shield) ha concluso un accordo per entrare nel cast di Ant-Man and The Wasp, il sequel sul piccolo eroe Marvel diretto da Peyton Reed e nuovamente interpretato da Paul Rudd. Lo riporta Deadline, senza aggiungere dettagli sul ruolo dell’attore nel film.

dLe riprese della pellicola partiranno alla fine del mese ad Atlanta, e il cast vede la presenza anche di Evangeline Lily, Michael Douglas, Michael Peña, T.I. e Randall Park, per una uscita nelle sale fissata al 6 luglio 2018.