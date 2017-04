Walter Dice di Dario Sicchio e Lorenzo Magalotti in volume

Comunicato Stampa

Magic Press presenta Walter Dice: Director’s Cut. Il webcomic di Dario Sicchio e Lorenzo Magalotti che ha appassionato migliaia di lettori online diventa un volume con pagine completamente inedite, testi e disegni riadattati, una nuova veste grafica e tanto altro ancora. In libreria e fumetteria dal 13 aprile.

Walter dice… non molto, in effetti. Non l’ha mai fatto.

Non ha detto nulla quando il suo capo ha iniziato a sfruttarlo; non ha fiatato quando la sua padrona di casa ha distrutto l’ufficio in cui avrebbe potuto realizzare il sogno di mettersi in proprio; non ha detto una parola quando sua moglie ha iniziato a tradirlo con uno dei suoi colleghi. Persino dopo il terribile evento di un anno prima, quello di cui nessuno osa fare parola e che ha cambiato per sempre la sua vita… persino in quel caso, Walter non ha detto nulla. Eppure nessuno ha capito che ciò che Walter dice non ha importanza. Quello a cui tutti dovrebbero prestare attenzione… è ciò che Walter fa.



Walter ha trascorso gli ultimi mesi pianificando e preparando ogni minimo dettaglio. Il suo piano è ormai pronto e Walter può mettere in atto la sua spietata vendetta: quattro vittime in sette giorni e poi sparire, senza lasciare traccia.

Ma chi è Walter? Una povera vittima? Un inetto la cui dignità è stata calpestata una volta di troppo? Oppure è un mostro? Un essere gretto e orribile che non ha mai provato nulla per nessuno? Omicidio dopo omicidio, menzogna dopo menzogna, la risposta sembra farsi sempre meno chiara. Ciò che Walter dice forse non è importante. Ma aspettate di vedere ciò che Walter farà.