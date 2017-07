The Walking Dead: morto stuntman, fermata la produzione

Deadline ha ricevuto conferma ufficiale che lo stuntman John Bernecker, rimasto gravemente ferito ieri dopo una caduta avvenuta sul set di The Walking Dead, è morto all’Atlanta Medica Center.

Il network AMC ha annunciato il blocco della produzione del serial televisivo, di cui sono attualmente in corso le riprese della stagione 8. Bernecker e un altro stunt erano impegnati in una sequenza di lotta che sarebbe dovuta finire con una normale caduta da un balcone, definita di routine. Secondo le ricostruzioni, Bernecker ha messo un piede in fallo cadendo da una altezza di 9 metri, finita con un impatto con la testa sul cemento.