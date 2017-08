The Walking Dead: madre stunt morto assume avvocato del caso “Sarah Jones”

Deadline riporta che Susan Bernecker, madre dello stunt John Bernecker, rimasto ucciso alcune settimane fa in seguito a un incidente sul set di The Walking Dead, ha assunto l’avvocato di Atlanta Jeffrey R. Harris per esplorare la possibilità di una azione legale.

Harris è lo stesso avvocato che istruì una causa legale contro la compagnia ferroviaria CSX e il regista Randall Miller in merito alla morte di Sarah Jones, assistente operatrice investita da un treno durante le riprese del film Midnight Rider.

Il caso di Sarah Jones suscitò grandi polemiche riguardanti la sicurezza sui set cinematografici all’interno del mondo dello spettacolo, ed ebbe una grande eco mediatica durante tutto il dibattimento processuale, che portò alla condanna del regista.