The Walking Dead invade tablet e smartphone su Verticomics.

VERTICOMICS, la più importante piattaforma italiana di ebook specializzata in fumetti, annuncia l’ingresso della gloriosa SaldaPress nel proprio catalogo digitale. La prima serie a essere integralmente disponibile è il fenomeno mondiale firmato Robert Kirkman: The Walking Dead.

Gli ebook corrispondono all’edizione di TWD brossurata, quella da libreria. Ogni volume contiene sei albi statunitensi (più di 140 pagine) al prezzo di 6,99 euro.

Per festeggiare l’ingresso della Serie delle serie nel catalogo digitale VERTICOMICS, VERTICOMICS ha selezionato il primo celebre e indimenticabile ciclo narrativo della serie targata Skybound: la Saga della Prigione. Tutti gli ebook che la contengono (dal vol.1 al vol.8) sono facilmente disponibili in due bundle che saranno in sconto nel mese di Aprile.

Tutti i The Walking Dead in offerta sono disponibili qui https://verticomics.com/landing/the-walking-dead-in-offerta-sconto/

Leggere un fumetto su VERTICOMICS vuol dire leggerlo nella sua versione digitale migliore, il Verticalismo, formato ideato per i fumetti su smartphone e tablet. L’app consente di scaricare il fumetto e conservarlo nella propria libreria in modo da poterlo leggere anche in modalità offline. Lo scroll è il nuovo e unico modo di sfogliare, senza click e senza pop-up. La lettura dei fumetti digitali cambia completamente e diventa un’esperienza perfetta anche da mobile.

