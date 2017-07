Deadline riporta che lo stunt John Bernecker, impegnato nelle riprese in Georgia di The Walking Dead, è rimasto seriamente ferito dopo una caduta da una altezza di 9 metri, battendo violentemente la testa contro il cemento.

Bernecker è stato ricoverato presso l’Atlanta Medica Center, dove è ora in terapia intensiva. Il network AMC e la produzione della serie basata sul fumetto di Robert Kirkman non ha rilasciato al momento alcun comunicato o dichiarazione in merito all’incidente.