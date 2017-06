Vivere in montagna, rispettando la natura e imparando a conoscerla, tra la poesia dei paesaggi e gli inconvenienti di una convivenza non sempre così semplice.

Fabio Ruotolo romanza la sua esperienza in brevi sketch dallo spunto e dal finale spesso di stampo comico in un volume pubblicato da Lavieri Editore seguito di quello edito da Vittorio Pavesio Editore.

Grazie al suo stile morbido, accurato e dettagliato e ai colori digitali caldi e naturali, l’immersione nella natura è convincente; se gli altri personaggi e gli animali sono ritratti con cura e in maniera realistica per sé stesso l’autore sceglie uno stile caricaturale, disegnandosi basso, goffo e con una testa sproporzionata, segno di una autoironia che emerge tra le pagine.

Debitore di Massimiliano Frezzato, forse in maniera anche eccessiva per l’aderenza al modello, di cui è stato collaboratore per I custodi del maser, Ruotolo crea tavole di notevole impatto visivo e altamente comunicative, tanto da rendere superflui i dialoghi e riuscendo a creare intere sequenze completamente mute ma comprensibili e chiare.

Una scelta perfettamente sensata soprattutto per gli episodi in cui si trova in solitaria a passeggio nel bosco o al lavoro nel suo orto.

Abbiamo parlato di:

Vita di montagna… secondo natura

Fabio Ruotolo

Lavieri Editore, 2016

80 pagine, brossurato, colori – 12,00 €

ISBN: 9788896971628