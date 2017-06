La vita oltre! #1 - È solo... per l'eternità (Arkas)

Torna Arkas, il misterioso fumettista greco di cui si conosce solo il nome d’arte, e dopo la vita dei piccioni di Voli radenti, del gatto di Kastrato e del topo di Montecristo (tutti editi da Lavieri Editore), lo sfondo per queste sue nuove brevi storielle comiche è nientemeno che l’aldilà, visto come lo specchio delle ipocrisie e delle bizzarrie del mondo dei vivi.

L’umorismo di Arkas è fatto di battute sarcastiche e semplici, lontane da pretese di satira, giocando su una comprensione semplice e immediata e basate su una osservazione semplice delle vicende umane. I tempi comici sono particolari: difficilmente è presente una battuta

spiazzante e fulminante nell’ultima vignetta, ma la gag viene piuttosto preparata in quella precedente, creando una sorta di anticlimax che possiamo vedere come elemento distintivo del suo stile. Il disegno fortemente caricaturale, pulito e dalle linee rotonde, è certamente adatto alle trame comiche dei suoi lavori, anche se in mancanza di qualche variazione all’impianto base o qualche espressione di stile tende a stancare.

Abbiamo parlato di:

La vita oltre! #1 – E’ solo… per l’eternità

Arkas

Traduzione di Ingrid Behrmann

Lavieri Editore, 2017

64 pagine, brossurato, bianco e nero – 8,00€

ISBN: 9788896971567