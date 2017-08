Venom: Riz Ahmed in trattative per il film

L’attore Riz Ahmed, visto recentemente in Rogue One, è in trattative con la Sony per entrare nel cast di Venom, l’adattamento cinematografico sul criminale Marvel e nemesi dell’arrampicamuri che sarà interpretato da Tom Hardy.

Dettagli sul ruolo di Ahmed nel film sono tenuti segreti, ma fonti indicano che non interpreterà la parte di Carnage, di cui è in corso comunque il casting. Le stesse fonti indicano che l’attore era considerato per il ruolo prima dell’apporto di alcuni cambiamenti alla sceneggiatura.

La pellicola sarà diretta da Ruben Fleischer per una uscita nelle sale fissata al 5 ottobre 2018.