Valerian: successo in Francia, ma la critica si divide

Uscito nei giorni scorsi in Francia, Valerian e la città dei mille pianeti ha riscosso una ottima accoglienza da parte del pubblico, debuttando come miglior secondo esordio dell’anno con 3.19 milioni di euro (3.72 milioni di dollari), anche grazie a una forte distribuzione sul territorio francese (970 copie sul mercato), che ha visto la pellicola di Luc Besson essere programmata solo nella capitale Parigi in ben 27 cinema.

Valerian ha registrato una media di 387 spettatori per sala, e più di 500 persone erano presenti alla premiere straordinaria che si è svolta al Cinema Les Halles di Parigi, alle 9 del mattino e in presenza dello stesso regista.

La critica d’oltralpe appare però divisa sull’effettiva qualità dell’adattamento cinematografico del famoso fumetto. Su Allocinè, il film ottiene al momento una buona media di 3,9 su 5, e la maggior parte degli spettatori lodano la visione e la creatività che emergono dal lungometraggio. Il quotidiano Le Figaro difende quella che ritiene “un’opera insolita, che innova in ogni sequenza”, mentre Liberation si rammarica per “una sfida rischiosa fatta per un film senza originalità”.

La critica senmbra concordare sulla mancanza di appeal dei due attori protagonisti, facendo i paragoni con un altra pellicola del regista: Lucy. Lì dove il carisma di Scarlett Johansson aveva più attrattiva per il pubblico, molto meno lo ha il duo formato da Dane DeHaan e Cara Delevingne.