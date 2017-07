Valerian verso poco esaltante esordio al Box Office USA

Ad un paio di giorni dall’uscita nelle sale americane (e di altri paesi) Valerian e la città dei mille pianeti si appresta ad andare incontro a un forte flop nel suo primo weekend di programmazione. Secondo quanto riportato da Deadline, il film diretto da Luc Besson e interpretato da Dane DeHaan e Cara Delevingne incasserà tra i 17 e i 20 milioni di dollari nei suoi primi tre giorni.

Il sito aggiunge che la pellicola, costata attorno ai 180 milioni di dollari, potrebbe comunque non portare al temuto disastro annunciato per EuropaCorp, la società di produzione del regista già in rosso. I 180 milioni di dollari infatti sono stati coperti da pre-vendite, finanziamenti azionari e sovvenzioni tributarie che hanno ridotto l’esposizione di EuropaCorp sul film a circa 40-50 milioni di dollari.

L’adattamento cinematografico del famoso fumetto francese deve comunque ottenere una ottima performance dai mercati stranieri, soprattutto in Europa, visto che Valerian è del tutto sconosciuto al pubblico americano. Il film uscirà in contemporanea agli USA anche in Germania e altri piccoli paesi, mentre in Francia sbarcherà nelle sale il 26 luglio, seguito da Irlanda e Regno unito il 4 agosto, e infine dall’Australia il 10 agosto.