E’ uscito “Maria pianse sui piedi di Gesù” di Chester Brown

Comunicato stampa

BAO Publishing annuncia l’uscita in tutte le librerie di Maria pianse sui piedi di Gesù, nuova opera di Chester Brown, che torna sul tema a lui caro dei testi della cristianità riletti in modo critico, per uno studio anticonformista sulla prostituzione nella Bibbia.

L’autore canadese (Montreal, 1960) ha ottenuto numerosi riconoscimenti internazionali, come il premio Harvey ottenuto nel 1990 come miglior disegnatore e per il miglior Graphic Album con Ed The Happy Clown e nel 2004 come miglior scrittore e miglior Graphic Album con Louis Riel, in Italia edito da Coconino. Sempre per la casa editrice Coconino, in Italia è stato pubblicato Io le pago. Memorie a fumetti di un cliente di prostitute.

In questo fumetto invece Chester Brown racconta il modo in cui l’evangelista Luca raffigura la figura della madre di Gesù in un tempo in cui si scriveva solo di figure maschili e la genealogia dei personaggi storici passava solo per gli avi maschi.

Corredato da cento pagine di note dell’autore, questo libro, cartonato e con il dorso telato, il volume è disponibile in libreria dal 4 maggio 2017.