In uscita “Killing Stalking” trasposizione cartacea del webtoon coreano

Comunicato Stampa

Esclusiva J-POP: l’editore italiano presenta la prima trasposizione cartacea mondiale di KILLING STALKING

Arriva in Italia la prima edizione cartacea dell’attesissimo webtoon coreano che ha conquistato lettori di tutto il mondo: ossessione, amore violento e un controverso rapporto vittima/carnefice. L’uscita, prevista per il 12/07, sarà preceduta martedì 11 luglio da un evento speciale serale presso la fumetteria Supergulp a Milano.

Perché sto facendo questo? Per amore…

Un incontro casuale che porta alla nascita di una vera e propria ossessione, un rapporto in cui i ruoli di vittima e carnefice si confondono, un amore violento e potenzialmente letale: sono questi gli elementi al centro di KILLING STALKING, il webtoon coreano più seguito e controverso, realizzato dall’autrice KOOGI. Un racconto capace di unire le atmosfere claustrofobiche di “Misery non deve morire” a elementi psicologici e thriller, con sfumature yaoi, un plot dark e maturo e una storia d’amore oltre ogni limite. Dopo aver conquistato i lettori di tutto il mondo, MERCOLEDÌ 12 LUGLIO, per la prima volta nel mondo, sarà disponibile nella sua trasposizione cartacea (in libreria e fumetteria).

È J-POP a rendere possibile lo straordinario primato, rendendo il pubblico del nostro Paese il primo a poter leggere questa edizione, realizzata ad hoc dall’editore, dall’impaginazione alla sovraccoperta con inserti UV per sottolineare alcuni inquietanti dettagli.

“Abbiamo iniziato a seguire questo thriller psicologico dark fin dal suo debutto, lo scorso anno” spiega Georgia Cocchi Pontalti, marketing manager di J-POP. “Per adattare il webtoon e realizzare la prima edizione cartacea al mondo, abbiamo lavorato in sinergia sia con l’autrice Koogi sia con l’editore coreano Lezhin Comics: entrambi hanno espresso feedback entusiasti per il risultato finale ottenuto, rendendoci particolarmente orgogliosi ed emozionati”.

Lezhin Comics è un portale specializzato in webtoons, versione coreana dei webcomics. Il layout proposto è differente dagli standard classici dei manhwa: non più pagine singole, bensì un’unica, lunga pagina a scorrimento divisa in capitoli/strisce, pubblicate a colori invece del tradizionale bianco e nero. Attualmente Lezhin conta nel suo portale oltre 200 webtoons in coreano, giapponese e inglese.

Per celebrare l’uscita del titolo insieme ai numerosissimi fan italiani, MARTEDÌ 11 LUGLIO sarà organizzato un EVENTO SPECIALE che vedrà al centro proprio KILLING STALKING: sarà la fumetteria SuperGulp sui Navigli di Milano la location di questa serata unica, aperta al pubblico. Ventiquattr’ore prima dell’uscita ufficiale, saranno quindi disponibili sia il primo volume di Killing Stalking sia le altre straordinarie uscite del 12 luglio. L’appuntamento è alle ore 18, ma alle 19 saranno svelate diverse novità autunnali del catalogo, mai annunciate prima. La serata si concluderà con una riffa, durante la quale saranno messe in palio alcune copie del volume autografate dall’autrice KOOGI. Chi acquisterà Killing Stalking riceverà comunque un poster in omaggio.

KILLING STALKING vol. 1 – di Koogi

Editore J-POP – 200 pagine – colori – 9,9 euro – brossurato con sovraccoperta

dal 12 luglio in libreria e fumetteria

Ossessionato da un ragazzo incontrato all’università, ma troppo tormentato per fare la prima mossa, Bum Yoon decide di introdursi di nascosto in casa dell’oggetto del suo desiderio… scoprendone il vero, crudele volto e diventandone (volontariamente?) prigioniero. Ha inizio un gioco spietato tra vittima e carnefice, amore e morte: il webcomic che ha conquistato il mondo, nella sua prima edizione cartacea!