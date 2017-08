Ungracon: il fumetto indipendente a Porto Recanati

Comunicato stampa

L’associazione H.P. Lovecraft in collaborazione con il movimento PortoRecanatiCreativa e con il patrocinio del comune di Porto Recanati apre i battenti al festival del fumetto indipendente a due passi dal mare!

All’interno della cornice del “Porto Recanati Summer Festival” UNGRACON darà vita a una due giorni (venerdì 25 e sabato 26 Agosto) dedicata al fenomeno dell’autoproduzione. La manifestazione si svilupperà per tutta la cittadina realizzando una vera e propria “open expo” portando in paese mostre, una Self-Area con più di 20 stand tra artisti e collettivi indipendenti, workshop sulla nona arte, tavole rotonde con gli addetti ai lavori e incontri a tu per tu con gli artisti.

Il festival inoltre darà spazio a tutti gli artisti emergenti che vorranno cimentarsi nella realizzazione di una singola tavola autoconclusiva, con il suo Creative Contest (l’ UNGRACONTEST) in palio premi in denaro e la possibilità di essere esposti durante le giornate dell’UNGRACON. Il tema scelto per questa prima edizione del contest è “Vacanze a tutti i costi – Ferie forzate !“ , tema volutamente ambiguo e dalla doppia lettura che ogni artista sarà libero di declinare con la sua personale intenzione

Questo il programma, in costruzione, dell’evento:

25-31 Agosto: COMICS EXPO- apertura delle Mostre con le tavole originali degli artisti indipendenti italiani più interessanti su cui UNGRACON è pronta a scommettere!

25-26 Agosto: Fiera dell’Autoproduzione, 20 standisti, collettivi e autori emergenti appositamente selezionati con una Call for Art inonderanno Porto Recanati con le loro opere, i fumetti underground le autoproduzioni le fanzine ecc.

25-26 Agosto: Mostra dei fumettisti del “Collettivo Porto Recanati”, gli artisti locali esporranno le loro opere e durante il festival daranno vita ad una performance di Live Painting collettivo !

25-26 agosto: Mostra delle opere dei partecipanti selezionati dal contest, più di 40 tavole originali ognuna una storia autoconclusiva e unica.

25 Agosto: Tavola rotonda sul fumetto indipendente “auto-prod-Azione”. Una serie di incontri e free talk dove gli addetti ai lavori racconteranno le loro esperienze di autofinanziamento e indipendenza artistica nel tentativo di fare finalmente chiarezza sul fenomeno Self Publishing

26 Agosto: Chiusura del festival, aperitivo con gli artisti, chiacchere a ruota libera e proclamazione del vincitore del contest!!

After: Dj set in pieno stile UNGRACON + Visual Attack!Al termine del festival e per tutta la durata delle feste patronali le opere esposte resteranno in mostra in vari punti della città contaminando tutta Porto Recanati con i vostri lavori!!

Per tutte le Info aggiuntive su artisti partecipanti, singole eventi con orari, Contest e Call for art:

https://www.facebook.com/UNGRACON/

https://www.facebook.com/portorecanatisummerfestival/

canali comunicazione diretta

info@portorecanaticreativa.it

http://www.comune.porto-recanati.mc.it/eventi-cms/summer-festival/