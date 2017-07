The Umbrella Academy: in arrivo la serie tv Netflix

Dopo alcune settimane di rumors non confermati, Netflix ha annunciato ufficialmente lo sviluppo di una serie tv live-action basata su The Umbrella Academy, fumetto pubblicato da Dark Horse nel 2007, scritto da Gerald Way, frontman dei My Chemical Romance, e disegnato da Gabriel Bà (Daytripper).

L’adattamento seriale, in uscita sulla piattaforma streaming di Netflix nel 2018, sarà composto da 10 episodi, prodotti dalla Universal Cable Productions. Steve Blackman (Fargo) ne sarà showrunner e co-produttore, affiancato da Bluegrass Television, Gerald Way, Mike Richardson e Keith Goldberg (Dark Horse). L’episodio pilota sarà scritto da Jeremy Slater (The Exorcist)

Pubblicato in Italia da Magic Press e presto oggetto di una riedizione curata da Bao Publishing, il fumetto di The Umbrella Academy narra la storia di una disfunzionale famiglia di supereroi – Spaceboy, Kraken, Voce, Medium, Numero 5, Horror e Violino Bianco – impegnata a salvare il mondo sotto la guida di Sir Reginald Hargreeves, ricco imprenditore e scienziato di fama mondiale.