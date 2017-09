Ufficiale: Patty Jenkins alla regia di Wonder Woman 2

La regista Patty Jenkins ha ufficialmente firmato per tornare alla regia dell’amazzone DC Comics in Wonder Woman 2, il sequel che vedrà nuovamente protagonista Gal Gadot e la cui uscita nelle sale è fissata per il 13 dicembre 2019, Lo riporta Variety.

Il sito aggiunge che fonti indicano che la regista ha raggiunto un accordo di 8 milioni di dollari per scrivere, dirigere e produrre la pellicola, cosa che la porta a essere la donna regista più pagata di Hollywood di tutti i tempi. Nel contratto sarebbe inclusa anche una sostanziale percentuale sugli incassi.