Tunué presenta “Nonni” di Antonio Vinci

Comunicato stampa

Sandro è un postino in pensione, ha settantadue anni e dopo l’improvvisa morte di Lidia, l’amore di una vita conosciuto tra i banchi di scuola, si abbandona a una solitudine fatta di sigarette, finte partite a carte e pasti accompagnati dalla luce di un vecchio televisore.

Le sue giornate scorrono lente e tristemente ripetitive finché scopre un mondo di anziani per cui la vita, e soprattutto il sesso, sono parte di un presente appagante, giocoso e del tutto normale.

Allora Sandro s’innamora di nuovo, sperimenta come in una seconda adolescenza i piaceri della carne, e fa i conti con le occasioni mancate del proprio passato.

Con un tocco fresco e grottesco insieme, Antonio Vinci firma una storia tragicomica e venata di squisita nostalgia per ricordarci, come diceva Charles Bukowski, che la vita non sa nulla degli anni.

Antonio Vinci

Si diploma alla Scuola Internazionale di Comics di Reggio Emilia; pubblica vignette per Il Male di Sparagna, Animals, Sbam Comics (Kappa Editore) e disegna strip e vignette per l’Agenda Ridens; collabora con Su.Go. (azienda di abbigliamento), Neos Magazine e Fatigatur (azienda Turistica per l’illustrazione di cartine comico/turistiche). Nonni è il suo primo graphic novel.

Nonni

Tunué, 2017

Collana «Prospero’s Books» n. 78

cm 17×24; pp. 96 a colori, cartonato

Euro.14,90

ISBN 978–88–6790–230-9