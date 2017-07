Torna “Il teatro di Eduardo De Filippo a fumetti”

Comunicato stampa

Eduardo De Filippo (1900-1984), riconosciuto universalmente come uno dei più grandi artisti ed intellettuali del Novecento, è stato autore di numerose opere teatrali da lui stesso messe in scena ed interpretate.

Questi Fantasmi!, commedia in tre atti, scritta nel 1945 e da cui è stato tratto il film omonimo con Vittorio Gassman e Sophia Loren, torna su carta in questo nuovo adattamento a fumetti dell’opera teatrale.

Un portinaio accompagna dei facchini che portano una cassa ma non li fa andare via finché non arriva Pasquale Lojacono, il nuovo inquilino dell’appartamento: aveva paura a rimanervi da solo.

Il portiere gli racconta allora che secoli addietro due amanti, un uomo e una donna, sorpresi dal marito, furono murati vivi in una stanza.

Prima di andar via, il portinaio riferisce quanto è stato incaricato dai proprietari di dire al nuovo inquilino: potrà soggiornare a titolo gratuito nel grande, antico appartamento, ma a una condizione: ogni giorno dovrà fare il giro dei sessantotto balconi attirando l’attenzione dei vicini battendo tappeti, cantando e ridendo, di modo che la gente non creda più che il palazzo sia infestato dai fantasmi.

Cominciano ad accadere strane cose, a comparire fiori e soldi… non si tratta di un fantasma, ma dell’amante della moglie!

Cominciano a sparire polli e pietanze… è il portiere che ruba! Prende così vita un tragicomico caleidoscopio di fraintendimenti che, come solo Eduardo sapeva fare, farà ridere e piangere insieme.

In uscita dal 5 luglio in tutte le fumetterie, dal 13 luglio in tutte le librerie e già da ora acquistabile sul sito: edizioninpe.it.

Attraverso la pubblicazione di ben 18 volumi cartonati, alcuni dei quali a colori, la collana Eduardo De Filippo porterà in scena sugli scaffali delle librerie opere immortali come: Filomena Marturano; Il Sindaco del Rione Sanità; Le Voci di Dentro; Uomo e Galantuomo; Non ti pago; Il Figlio di Pulcinella; Napoli Milionaria; Ditegli sempre di sì; Sabato, Domenica e Lunedì.