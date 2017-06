Torna il mondo surreale di Macanudo di Liniers

Comunicato stampa

Dopo Macanudo – Una pioggia di idee, il disegnatore argentino Ricardo Siri Liniers torna con una nuova raccolta.

In Macanudo – L’universo è misterioso o il mistero universale? ritroviamo personaggi come Enriqueta e l’orsetto Madariaga, Lorenzo e Teresita, il gatto Fellini, il traduttore dei titoli dei film e il misterioso uomo nero. Tutti insieme si muovono in un mondo surreale e poliedrico sempre in bilico tra il sorriso e la malinconia.

Ricardo Siri, meglio conosciuto come Liniers, è un noto e amatissimo disegnatore argentino, celebre in tutto il continente latinoamericano per il fumetto Macanudo. Ha pubblicato più di venti volumi che raccolgono le quasi 3600 strisce da lui disegnate e tre libri per bambini (Lo que hay antes que haya algo, Mamarracho e Il sabato è come un palloncino rosso – LaNuovafrontiera Junior, 2015).

Nel 2011 diventa editore e fonda la casa editrice Editorial Comun. Nel 2013 Macanudo è stato selezionato dal festival di Angouleme e, nel 2014, Liniers ha illustrato la copertina della prestigiosa rivista americana The New Yorker.

Le strisce di Liniers sono pubblicate in Italia dal settimanale Internazionale.

L’autore vive a Buenos Aires con la moglie e le figlie.

www.porliniers.com

Macanudo – L’universo è misterioso o il mistero universale?

Ricardo Siri Liniers

Traduzione di Maria Nicola

La Nuova Frontiera – collana Liberamente, 2017

96 pagine, brossurato, a colori – 16,50 €

ISBN: 9788883733024

In libreria dal 22 giugno 2017