Torna il Gomma Festival a Milano

Comunicato stampa

Dopo il successo dell’edizione 2016 di Gomma Festival ospitata da CasciNet, dopo una collaborazione semestrale con il Circolo Magnolia di Segrate, l’esposizione alle Officine Libra di Monza di Mostri di bravura e la recente pubblicazione della Guida Galattica(illustrata) per Autostoppisti presentata domenica 28 maggio in Santeria Paladini, torna Gomma, Piccolo e gioioso festival d’illustrazione.

Un festival ad ingresso gratuito e libero che vedrà domenica 18 giugno 2017 al Giardino delle Culture di Milano una grande mostra mercato all’aperto con più di 20 illustratori affermati ed emergenti, due workshop (il “Laboratorio di cinema d’animazione 2D – Flipbook” con Animàni, per bambini dai 5 anni in su, e il “Workshop di basi del disegno” per adulti, con Landskap).

Lahar Magazine presenterà, in anteprima su Milano, il numero #35 della rivista, ispirato ai Piccoli Brividi. Il collettivo Uomini nudi che corrono realizzerà un live painting insieme a Jazz Manciola, e per tutto il giorno si potranno gustare le delizie del food truck Pantura.

Ci saranno zone relax ombreggiate e musica ai piedi del bellissimo murales dello street artist Millo.

Gomma Festival

domenica 18 giugno 2017 dalle 11 alle 21

Giardino delle Culture, Via Morosini, Milano

Ingresso libero

In caso di pioggia l’evento verrà spostato a data da destinarsi.