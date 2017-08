Torna “Cacciatori di sogni”: Sandman illustrato da Yoshitaka Amano

Comunicato stampa

Sandman è una colossale serie in dieci volumi che rivela al grande pubblico Neil Gaiman: composta quasi interamente da fumetti, comprende questo romanzo breve, basato su una leggenda giapponese e magistralmente illustrato da Yoshitaka Amano. La versione in volume, creata per la celebrazione del decennale di Sandman, è una rarità ricercata dai collezionisti e torna oggi in una versione rivista e arricchita da una nuova introduzione.

È il Neil Gaiman migliore quello che ritroviamo in questo raffinato romanzo dalle atmosfere cupe e minacciose, dove la paura, il mistero, spiriti ed echi soprannaturali aleggiano in ogni pagina, caricandolo di suspense e tensione narrativa. Una storia colta e avventurosa in cui il reale si mescola al sogno, arricchita dalle eccezionali illustrazioni di Yoshitaka Amano, artista giapponese di fama mondiale.

Una versione in volume rara e sofisticata, che torna finalmente in libreria a distanza di anni, e che può essere apprezzata da tutti, indipendentemente se si conosca o meno la serie Sandman.

Cacciatori di Sogni ha vinto nel 1999 il Bram Stoker Award per la narrativa illustrata, ed è entrato in nomination, nel 2000, per l’Hugo Award, premio assegnato ogni anno dagli appassionati di fantascienza.

Gli autori

Neil Gaiman

Nato in Inghilterra, nella contea dell’Hampshire, oggi vive in America, vicino a Minneapolis. Scrittore, giornalista, autore di racconti, fumetti e romanzi, ha vinto premi prestigiosi ed è considerato uno dei più influenti rappresentanti del genere fantastico e gotico. Nel 1991, Sandman è stato il primo fumetto a ricevere un premio riservato alla letteratura, il World Fantasy Award.

Yoshitaka Amano

Talentuoso illustratore e character designer giapponese, ha raggiunto la popolarità grazie alle illustrazioni per il film Vampire Hunter D e per la celebre serie di videogiochi Final Fantasy. La sua collaborazione con Neil Gaiman in Sandman gli è valsa premi e riconoscimenti, come il Bram Stoker Award.

Cacciatori di sogni di Neil Gaiman, illustrazioni di Yoshitaka Amano

Traduzione di Daniele Brolli, DANA, settembre 2017

Uscita: 14 settembre 2017

Età 13+ | Pagg. 144 | Prezzo 15,90 €

ISBN: 9788894213423