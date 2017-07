Tony DePaul torna a scrivere Phantom

Attraverso il suo blog ufficiale, lo sceneggiatore Tony DePaul ha annunciato che tornerà ufficialmente a realizzare i testi della striscia di Phantom per il King Features.

DePaul aveva, alcune settimane fa, rivelato di avere lasciato le redini della famosa comic strip in seguito a contrasti inerenti i diritti cinematografici del personaggio creato da Lee Falk. Lo sceneggiatore ha sottolineato che il suo ritorno al timone della striscia è avvenuto dopo un incontro con Breandan Burford, attuale general manager della syndication per il KFS, con cui DePaul ha avuto dei meeting con il proprio avvocato per trovare una possibile via di uscita alla situazione che si era creata lo scorso maggio, alla fine risoltasi in un nuovo accordo tra le parti.

Lo sceneggiatore ha sottolineato di avere quindi già inviato le prime quattro settimane di nuove strisce ai disegnatori della serie.