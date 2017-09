Titans: Brenton Thwaites è Robin nel serial live action

L’attore australiano Brenton Thwaites ha ottenuto il ruolo di Dick Grayson (alias Robin) nel serial televisivo Titans. Lo ha reso noto TVLine.

Il serial, il cui esordio è atteso per il 2018, sarà trasmesso esclusivamente in streaming su DC Digital. Scritta da Akiva Goldsman, Greg Berlanti e Geoff Johns seguirà le vicende di Dick Grayson, quando questi emergerà dall’ombra di Batman per diventare il leader di un team di giovani supereroi reclutati in ogni angolo del DC Universe.

Dick Grayson è uno dei più importanti e iconici eroi del DC Universe, e non era facile trovarlo ma ora lo abbiamo – ha detto in un comunicato Johns – Brenton ha la profondità emozionale, il cuore e la presenza fisica del protetto di Batman e futuro leader dei Titans. Siamo estremamente fortunati che lui sia stato scelto per portare il suo talento a questi progetto e al suo personaggio.