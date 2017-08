Tex #682 – Il ritorno di Lupe (Boselli, Piccinelli)

Nell’ultimo anno abbiamo visto ritornare su Tex vari comprimari come Yama (e Mefisto), Jethro e Dinamite. Ora è il turno di Lupe Velasco, l’unica “fidanzata” di Tex prima di Lilyth. In quello che può essere definito a tutti gli effetti un fil rouge che sta attraversando molte delle storie di Mauro Boselli, assistiamo a un recupero del passato del ranger bonelliano, attraverso un lavoro ragionato di scrittura di nuove storie che inseriscono tasselli di retrocontinuity negli spazi bianchi lasciati in settant’anni di storie texiane.

Anche l’assetto narrativo voluta da Boselli per questi “recuperi” assomiglia sempre di più a un canone, con qualche eccezione come l’ultimo Texone: storie che hanno un incipit nel presente narrativo della testata, per poi svilupparsi attraverso un racconto da di eventi passati (ricordando un po’ la struttura di Nonna Papera e i racconti intorno al fuoco di Rodolfo Cimino) che si riallacciano e si sciolgono nel finale di nuovo nel presente.

Questa prima parte della storia vede un Boselli veramente ispirato, che recupera personaggi storici del passato di Tex e ne introduce di nuovi, rispondendo a numerose domande ma lasciando allo stesso tempo aperti altrettanti interrogativi da sciogliersi il mese prossimo.

Alla sponda grafica, Alessandro Piccinelli si mostra degno compagno dello sceneggiatore milanese, con tavole dinamiche e un Tex assolutamente riuscito nei lineamenti come nelle pose. Ma soprattutto dimostra di saper tratteggiare efficacemente della bellezza di Lupe e della figlia Luz.

Abbiamo parlato di:

Tex #682 – Il ritorno di Lupe

Mauro Boselli, Alessandro Piccinelli

Sergio Bonelli Editore, agosto 2017

110 pagine, brossurato, bianco e nero – 3,50 €

ISSN: 977112156100860682