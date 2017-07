Tex #681 – Tabla Sagrada (Ruju-Filippucci)

In Tex #681 termina l’avventura iniziata il mese scorso da Pasquale Ruju e Lucio Filippucci. Se parlando della prima parte, avevamo evidenziato una interessante costruzione narrativa da parte dello sceneggiatore sardo, in questa conclusione lo sviluppo della vicenda si semplifica notevolmente. Ruju occupa la prima metà dell’albo per allestire lo scenario della battaglia tra Tex – asserragliato nella cittadina di Tabla Sagrada con i suoi abitanti – e i bandidos messicani agli ordini dell’ex generale Ramirez in cerca di vendetta sui fratelli Forrester.

Il racconto procede lineare, scontato – o meglio – prevedibile nello svolgimento per gli appassionati del ranger. L’accumularsi della tensione è comunque ben costruito, così come gli scontri a fuoco, in una gestione del ritmo che fa di quella contenuta in questo albo una storia di Tex molto tradizionale.

Peccato per un paio dialoghi poco consequenziali, sviste editoriali certo, ma a cui la cura di Mauro Boselli non ci ha (fortunatamente) mai abituato. Da evidenziare invece l’attenta e non stereotipata caratterizzazione ancora una volta delle due figure femminili della storia, madre e figlia Forrester.

Filippucci, dal canto suo, asseconda graficamente la sceneggiatura, in tavole con uno un uso della griglia canonico e con un layout costante per tutta la storia. Resta tuttavia la criticità sottolineata anche il mese scorso, cioè una certa discontinuità nei primi piani dei personaggi. Efficace invece la restituzione dei paesaggi e il dettaglio delle ambientazioni.

Abbiamo parlato di:

Tex #681 – Tabla Sagrada

Pasquale Ruju, Lucio Filippucci

Sergio Bonelli Editore, luglio 2017

110 pagine, brossurato, bianco e nero – 3,50 €

ISSN: 977112156100860681