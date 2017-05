Tex #679 – Gli incappucciati del Klan (Boselli, Mastantuono)

Gli incappucciati del Klan è tante cose.

È la seconda e conclusiva parte di un dittico che ha riportato sulla scena alcuni personaggi comparsi in un ciclo di storie di quindici anni fa.

È una storia ambientata nel passato di Tex, filone in auge da un po’ di tempo a questa parte per il ranger bonelliano soprattutto nella collana dei cartonati alla francese e che stavolta viene sfruttato sulla serie mensile.

È una magistrale prova d’autore di Corrado Mastantuono, forse colui che attualmente, tra i disegnatori di Tex, è riuscito a plasmare il personaggio con uno stile più personale e riconoscibile e che in questa saga guarda al fumetto statunitense e ad autori quali Joe Kubert, al cui Tex quello del fumettista romano si avvicina.

È una delle migliori storie scritte da Mauro Boselli, che gestisce ottimamente due piani narrativi, tre se consideriamo lo splendido epilogo. Escluse alcune criticità date una prima parte dell’albo fin troppo statica e verbosa e degli antagonisti sui quali si calca un po’ la mano sulla loro estrema malvagità, il curatore e scrittore principe di Tex crea una vicenda nella quale, dietro il canovaccio tipico di una storia di avventura, intesse un racconto che esalta i valori dell’amicizia, della lealtà, della fratellanza, della giustizia e della possibile pacifica convivenza tra popoli diversi. A dimostrazione di quanto un personaggio creato settanta anni fa possa ancora oggi essere capace di parlare di mondi, situazioni e stati d’animo vicini al contemporaneo, senza snaturare se stesso e quel linguaggio narrativo che l’ha reso un’icona.

Abbiamo parlato di:

Tex #679 – Gli incappucciati del Klan!

Mauro Boselli, Corrado Mastantuono

Sergio Bonelli Editore, maggio 2017

110 pagine, brossurato, bianco e nero – 3,20 €

ISSN: 977112156100860679