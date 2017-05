La “tarda primavera” di Igort in mostra a Brescia

Comunicato stampa

La mostra di Igort “Banshun (tarda primavera)” propone, tra l’eclettica produzione di questo artista, una parte del lavoro ispirato al Giappone.

Igort, nato nel 1958 a Cagliari, è uno dei più noti fumettisti a livello internazionale. Le tavole in mostra sono tratte da Quaderni Giapponesi (Coconino Press 2015) e da Gli assalti alle panetterie di Haruki Murakami (Einaudi 2016).

Igort ha vissuto in Giappone, collaborando con diversi editori giapponesi. «Il Giappone era diventato per me lo scrigno dei desideri e soprattutto il paradiso dei disegnatori. Inebriato dalle vecchie stampe giapponesi, mi ero addentrato in quel mondo di segni apparentemente semplici che celavano una sapienza misteriosa».

Scrive Adriano Ercolani a proposito dei Quaderni Giapponesi: «In quest’opera Igort si rivela autore sensibile non solo alle immediate suggestioni estetiche ma ai significati più profondi, alle meraviglie più nascoste e illuminanti della riflessione orientale. […] L’arte di Igort assume diversi volti, forme, stili, mescola sacro e profano, abbatte paletti culturali e gioca amabilmente con le convenzioni; esalta la sensualità ed insieme testimonia il raggiungimento di vette interiori, non dispregia la goliardia ma più spesso predilige toni elevati, sfiora altezze mistiche e scende nelle atmosfere più torbide». (Minima & Moralia, 11 aprile 2017)

Venerdì 26 maggio si terrà in galleria una conversazione tra Igort e Adriano Ercolani.

Igort – Banshun (tarda primavera)



INAUGURAZIONE: Sabato 13 maggio 2017 dalle ore 18.00

DURATA: Dal 13 maggio 2017 al 25 giugno 2017

ORARI: Dalle 17 alle 20 dal martedì alla domenica. Lunedì chiuso

Galleria dell’Incisione

Via Bezzecca 4 – 25128 Brescia Tel. 030-304690 – Fax 030-380490

www.incisione.com – galleria@incisione.com