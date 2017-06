Superpatata (Artur Laperla)

Arrivano in Italia, per la collana Babao di BAO Publishing, le disavventure di Super Max, un supereroe caratterizzato da un egocentrismo e un fisico monumentali. Un protagonista buffo quanto la sua nemesi, lo scienziato pazzo Dottor Malevolo, che in questa storia sembra avere la meglio sul suo acerrimo rivale, riuscendo a trasformarlo in una patata vivente.

Il primo volume di Superpatata, scritto e disegnato da Artur Laperla, introduce all’universo supereroistico demenziale ideato dall’autore catalano. Sotto l’aspetto superficiale di un fumetto d’intrattenimento per i più piccoli con una colorazione minimale, una costruzione della tavola caratterizzata da vignette ampie e il design personaggi contraddistinto da contorni morbidi, il volume mostra anche di voler essere portatore di un messaggio. Sebbene Super Max arrivi ad abbracciare la sua nuova natura di tubero parlante e continui la sua lotta contro il crimine, infatti, resta indissolubilmente legato ai suoi atteggiamenti vanitosi. Ciò impedisce il concretizzarsi di una vera

evoluzione positiva del personaggio, che appare più preoccupato di cercare un parrucchino da indossare in pubblico per illudersi di essere una patata più bella delle altre che correre in soccorso dei cittadini in balia del Dottor Malevolo.

Lo stesso autore, nei panni di un narratore esterno alle vicende, si ritaglia tra l’altro degli spazi appositi per mettere in luce la già palese dissennatezza dei suoi personaggi, i quali piuttosto che punti di riferimento diventano spesso degli esempi da non seguire per i giovani lettori.

Abbiamo parlato di:

Superpatata #1

Artur Laperla

Traduzione di Francesco Savino

BAO Publishing, Maggio 2017

pag. 56, cartonato, colori – 15,00 €

ISBN: 978-88-6543-874-9