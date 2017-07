Supergirl: recasting eccellente per la terza stagione

L’attrice Erica Durance, nota per avere interpretato il ruolo di Lois Lane in Smallville, è entrata nel cast della terza stagione di Supergirl nella parte di Alura Zor-El, in quello che è un recasting per il personaggio che era stato interpretato da Laura Benanti, la quale nel serial impersonava anche la gemella Astra.

La sostituzione è stata motivata da una indisponibilità della Benanti per suoi impegni a New York, che secondo il produttore Greg Berlanti non le avrebbero permesso di tornare nella serie sull’eroina DC Comics.