Supergirl: cambiamenti per Floriana Lima nella stagione 3

TvLine informa che l’attrice Floriana Lima, che nel serial Supergirl interpreta il detective Maggie Sawyer, interesse sentimentale di Alex Danvers (Chyler Leigh) passerà da personaggio regolare a ricorrente nella terza stagione.

Adoriamo Floriana e abbiamo amato lavorare con lei nel raccontare questa ispirata storia – ha dichiarato il produttore esecutivo Andrew Kreisberg in un comunicato – nonostante lei non sia disponibile per noi come series regular la prossima stagione, in quanto lei sta cercando di perseguire altre opportunità, siamo felici che tornerà per altri episodi nella stagione 3.