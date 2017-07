EW riporta che l’attrice Calista Flockhart tornerà nel ruolo di Cat Grant nella season premiere della terza stagione di Supergirl, e dovrebbe poi comparire come personaggio ricorrente.

L’attrice, personaggio regolare nel corso della prima stagione del serial con Melissa Benoist, è in seguito apparsa in due episodi della seconda per dire addio, e in seguito ritornare durante il finale della stessa.

Supergirl tornerà sugli schermi di The CW il prossimo 9 ottobre.