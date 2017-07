Suicide Squad: Jaume Collet-Serra frontrunner per regia sequel

La Warner Bros. starebbe guardando con interesse a Jaume Collet-Serra per la regia di Suicide Squad 2, sequel sul gruppo di criminali DC Comics, per una partenza delle riprese fissata per la metà del 2018.

La major aveva inizialmente avvicinato Mel Gibson per la regia della pellicola, ma ritardi sulla sceneggiatura hanno costretto a uno spostamento della produzione, e al disinteresse dell’attore e regista sul progetto. Fonti riferiscono che lo studio ha recentemente ricevuto un nuovo trattamento realizzato da Zak Penn e che un nuovo script sarà ora scritto.

Il fattore principale che potrebbe complicare la possibile partecipazione di Collet-Serra è l’accordo di questi già preso con Annapurna per la realizzazione del drama televisivo Waco.