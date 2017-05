Studio Pilar: workshop di disegno dal vero con Martoz

Il 20 e 21 Maggio Studio Pilar ospiterà un workshop di disegno dal vero tenuto da Martoz, fresco vincitore del premio “Nuove Strade” assegnatogli dal Centro Fumetto Andrea Pazienza al Napoli Comicon appena terminato. Lo Studio Pilar è un associazione culturale attiva a Roma e che quest’anno collabora anche con ARF la famosa manifestazione dedicata al mondo del fumetto. Nel corso del workshop si analizzeranno il significato e le possibilità del segno. Attraverso una divertente sperimentazione degli strumenti e una serie di esercizi di disegno dal vero sulla figura (con modelli/e), tra cui il disegno a due mani, si cercheranno di rompere le barriere personali e trovare nuovi approdi nel disegno.

ORARI DEL WORKSHOP:

Sabato 20 Maggio / dalle 11.00 alle 19.00

Domenica 21 Maggio / dalle 10.00 alle 18.00

(con un’ora di pausa pranzo)COSTO DEL WORKSHOP:

€ 100 a persona*

* è possibile versare l’importo in due tranche: metà all’iscrizione (€ 50) e l’altra metà entro una settimana prima dell’inzio del corso.

PRENOTA SCRIVENDO A :

hello@studiopilar.it

LUOGO:

Studio Pilar: Via Panfilo Castaldi, 16, Roma.

MATERIALI FORNITI:

-tavolette di legno

MATERIALI RICHIESTI:

-fogli A3 (risma)

-matite 4B 5B 3B 2B, qualche matita F.

-pennarelli, matite colorate,pennello a china (a scelta, a seconda di gusto e disponibilità)

-uno o due indumenti bizzarri da far indossare al modello per rendere più stimolante la figura (occhiali colorati, poncho, sciarpe sgargianti, cappelli…)

BIO

Martoz è nato ad Assisi nel 1990. Fumettista, illustratore e street artist è attivo nell’ambito dell’autoproduzione con progetti curati assieme a Lab.Aquattro, come Parade e Crisma, e collaborazioni (B Comics, Squame, Lucha Libre, Inuit, Lok Zine). Nel 2015 realizza Remi Tot in STUNT, per MalEdizioni, che vince il premio Boscarato come “autore rivelazione” al TCBF. Nel 2017 collabora con Canicola edizioni a due fumetti: “Amore di lontano” e “La mela mascherata”. Ha esposto i suoi lavori a Los Angeles, Buenos Aires, New York, Parigi, Mosca e al Comicon di Napoli.