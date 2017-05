Star Comics presenta Detective Conan vs Uomini in Nero

Comunicato Stampa

Adori le storie poliziesche? Sei anche tu un fan del piccolo grande detective Conan? Non lasciarti scappare l’opportunità di ripercorrere senza interruzioni uno dei fili conduttori dell’amatissima serie del maestro Gosho Aoyama: il primo dei due volumi che compongono DETECTIVE CONAN VS. UOMINI IN NERO, raccolta degli episodi che vedono il nostro investigatore alle prese con la misteriosa organizzazione, è già disponibile in fumetteria, libreria e Amazon dal 26 Aprile 2017.

Gin, Vodka, Pisco, Vermouth e Kir: sono i membri dell’organizzazione degli “Uomini in Nero”. È proprio seguendo le loro tracce che il nostro occhialuto detective ha sviluppato il suo infallibile fiuto per il crimine, dalla prima indagine fino all’operazione segreta in collaborazione con l’FBI. Capitolo dopo capitolo, la parabola che ha portato il nostro “signorino in giallo” a trasformarsi in un Silver Bullett!

Gosho Aoyama, fumettista giapponese, è nato a Daiei, nella prefettura di Tottori, il 21 Giugno 1963. Dopo un inizio travagliato – i genitori non volevano che intraprendesse la carriera di mangaka, pertanto iniziò la carriera come insegnante d’arte al liceo di Daiei –, debutta ufficialmente nel 1987 sulla rivista Shonen Sunday con CHOTTO MATTETE, proseguendo poi con KAITO KID e YAIBA, con il quale vince lo Shogakukan Manga Award nel 1993. Dall’anno successivo inizia la serializzazione della sua opera più famosa, DETECTIVE CONAN, attualmente in corso, che lo consacra definitivamente al successo.