Per Star Comics esce “My Hero Academia Smash!!”

Comunicato Stampa A tutti i lettori di MY HERO ACADEMIA e non solo: è in arrivo il primo volume di MY HERO ACADEMIA SMASH!!, divertentissimo spin-off che raccoglie una serie di strip umoristiche ed esilaranti episodi inediti aventi per protagonisti i personaggi della serie principale! L’albo, supervisionato da Kohei Horikoshi e firmato da Hirofumi Neda, sarà disponibile in edicola, fumetteria, libreria e Amazon dal 3 Maggio 2017.

Ve li immaginate i tostissimi professori dello U.A., nonché i più efferati e temibili villain che gli si oppongono, in versione tutta da ridere? Un’imperdibile miniserie firmata da Hirofumi Neda che mette in luce il lato comico dei personaggi nati dalla penna del maestro Horikoshi, rivisitandoli in chiave parodistica!

Dal 3 Maggio MY HERO ACADEMIA SMASH!! n. 1 è disponibile in edicola, fumetteria, libreria e Amazon!

Kohei Horikoshi, fumettista giapponese, è nato nella prefettura di Aichi nel 1986. Laureatosi all’università delle Arti di Nagoya, a soli vent’anni si è qualificato alla 72a edizione del Premio Tezuka – indetto dalla casa editrice Shueisha -, classificandosi sesto e ricevendo la Menzione d’Onore.