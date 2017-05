Star Comics: tutti gli annunci manga al Napoli Comicon

Comunicato Stampa

Ecco le novità manga annunciate nel corso della conferenza stampa DA ORIENTE A OCCIDENTE PASSANDO PER L’ITALIA, tenutasi il 30 Aprile alle ore 14.00 presso l’edizione 2017 della kermesse Napoli Comicon:

LUGLIO

ERASED n. 9

(BOKU DAKE GA INAI MACHI)

di Kei Sanbe (vol. unico), collana ZERO

Una raccolta di side-story ed episodi extra tratti dal seinen-rivelazione del 2016/2017! Un successo che ha unito pubblico e critica.

SETTEMBRE

CHILDREN OF THE WHALES

(KUJIRA NO KORA WA SAIJO NI UTAU)

di Abi Umeda (shojo/seinen, 9 voll., in corso), collana MITICO

Un giorno Chakuro, un archivista quattordicenne, esplorando un’isola fluttuante disabitata simile alla sua incontra per la prima volta una persona estranea alla sua comunità, la bella e misteriosa Rikosu…

OTTOBRE

DRAGON BALL QUIZ BOOK

di Akira Toriyama, vol. unico

Pensate di conoscere davvero tutto del DB Universe? Mettetevi alla prova con questo appassionante Quiz Book!

NOVEMBRE

PRETTY GUARDIAN SAILOR MOON Eternal Edition

di Naoko Takeuchi (shojo, 12 voll., completa), collana SAILOR MOON ETERNAL EDITION

PRETTY GUARDIAN SAILOR MOON New Edition

di Naoko Takeuchi (shojo, 16 voll., completa), collana SAILOR MOON NEW EDITION

Le intramontabili guerriere in marinaretta ritornano a casa in un’edizione più che perfect… definitiva!

RANMA ½ NEW EDITION

di Rumiko Takahashi (shonen, 11 voll., in corso), collana NEVERLAND

Torna finalmente disponibile il super classico di Rumiko Takahashi, in un’edizione da collezione tutta nuova!

MOB PSYCHO 100

di ONE (shonen, 14 voll., in corso), collana GREATEST

Shigeo, detto anche “Mob”, è uno studente delle medie da sempre dotato di straordinarie facoltà psichiche. Ma non sempre da grandi poteri derivano solo grandi responsabilità, soprattutto se sei un bambino e i tuoi coetanei ti vedono come “diverso”. Mob cerca così di vivere una vita più normale possibile, contenendo questi poteri per non dare nell’occhio. Ma cosa succederebbe se invece le emozioni e lo stress spingessero gradualmente il suo potere fino al 100% delle sue potenzialità?

Dall’autore originale di ONE PUNCH MAN, un manga originalissimo e superbamente scritto, trionfatore agli ultimi Shogakukan Manga Awards.

DRAGON BALL X STAR COMICS

di Aa. Vv., vol. unico

Ripercorriamo la storia italiana di Dragon Ball e di Star Comics in questo esclusivo volume celebrativo del 30° anniversario della nostra casa editrice!

DICEMBRE

KUROKO’S BASKET EXTRA GAME

di Tadatoshi Fujimaki (shonen, 1 vol. di 2, in corso), collana DRAGON

L’epilogo di una delle serie manga sportive più amate e seguite.

EMPIRE OF CORPSES

(SHISHA NO TEIKOKU)

di Project Itoh, Tomoyuki Hino (shonen, 3 voll., completa), collana WONDER

Immaginate che nell’Europa del XIX secolo, grazie a tecnologie steampunk, fosse stato possibile riportare in vita i cadaveri, infondendo loro una sorta di “anima” artificiale, e che questi cadaveri venissero impiegati per fini industriali, bellici e nei lavori pesanti. Che tipo di società ne sarebbe scaturita? E a quali nuovi pericoli sarebbero andati incontro gli uomini?

GENNAIO

ONE PIECE PARTY

di Ei Ando (shonen, 2 voll., in corso), collana MITICO

Inedite avventure attendono la ciurma di Cappello di Paglia in questo buffo, esilarante e avventuroso spin-off della serie manga campione di vendite di tutti i tempi.

DRAGON BALL FULL COLOR – LA SAGA DEL GIOVANE GOKU

(DB FULL COLOR SHONEN HEN)

di Akira Toriyama (8 voll., completa), collana DRAGON BALL FULL COLOR

Ritorna il classico dei classici nella prima, unica e imperdibile edizione tutta a colori!

FEBBRAIO

GENOCIDAL ORGAN

(GYAKUSATSU KIKAN)

di Project Itoh, Gato Aso (shonen, 2 voll., in corso), collana TECHNO

L’improvvisa distruzione di Sarajevo in seguito a un bombardamento atomico effettuato con ordigni semi-artigianali e di provenienza misteriosa, ribalta totalmente la geografia politica del mondo, e anche nei paesi dove regnava la democrazia la priorità diventa l’autodifesa e la sicurezza nazionale. Comincia così un’era di guerre e genocidi in cui le operazioni di intelligence e il targeting rivestono un’importanza fondamentale..

MARZO

<HARMONY/>

di Project Itoh, Fumi Minato (shojo, 2 voll., in corso), collana TECHNO

In un futuro utopico e post apocalittico gli uomini, per cercare di prevenire nuove crisi come quelle che hanno rivoluzionato la geopolitica mondiale, instaurano una nuova società dominata da un lato da avanzatissime nanotecnologie che hanno debellato malattie e contagi, e dall’altro da una politica di social welfare mirata a creare benessere e armonia per prevenire ogni conflitto.

Tuan Kirie, una donna ufficiale medico che ha sempre criticato questo nuovo modello sociale, si troverà a fare i conti con il proprio passato e con il futuro dell’intero pianeta.