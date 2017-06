La Stanza presenta: “Siamo Noi” di Vivenzio – Melarosa

Dopo The Mighty and Deadly Iron Gang di Officina Infernale, Tumorama di Pablo Cammello, Restiamo sdraiati qui per terra di Federico Chemello e Alberto Massaggia, The Pretender di Bartolomeo Argentino, Antonello Cosentino e Francesco Montalbano, Lo Spazio Bianco è lieto di ospitare le opere de La Stanza, un collettivo composto da giovani e promettenti autori. “” è un racconto breve scritto da Salvatore Vivenzio e disegnato da

Scritto da Salvatore Vivenzio

Illustrato da Alessandra Melarosa

Siamo sempre i soliti ragazzini che scappano, convinti che camminando su una slogatura il dolore prima o poi passerà. Siamo sempre i soliti ragazzini convinti che la ferita si rimarginerà da sola, che non serve disinfettare, che non servono cerotti, basta correre. E le gambe che spingono, il cuore che pompa, il vento che tira: quella è la cura.

Siamo sempre i soliti ragazzini che non hanno paura di niente e corrono, corrono, corrono sicuri che prima o poi arriveranno da qualche parte. Eppure la meta qui non interessa a nessuno: noi vogliamo solo correre. Siamo i ragazzini che non si stancano mai e si tirano su i pantaloni senza cintura ogni volta per ripartire e scappare ancora.

Siamo noi tra le strade, siamo noi tra i campi da calcio, siamo noi sui treni, sui pullman o nella metropolitana. Siamo noi con le cicatrici ovunque, con i tagli sulle gambe, con le bruciature sui gomiti. Siamo noi che siamo caduti e ci siamo rialzati, sempre. Siamo noi che non molliamo mai, neanche un centimetro, perché devi crederci e mantenere i denti stretti.

Siamo noi ogni secondo, siamo noi ogni passo, siamo noi ogni sguardo. Siamo noi e saremo sempre noi, perché non potremo mai essere nessun altro. Siamo noi : sempre i soliti ragazzini che scappano.