La Stanza presenta “Gamble” di Vivenzio, Falzone e Raimondi

Comunicato Stampa

Il collettivo La Stanza presenta “Gamble” , scritto da Salvatore Vivenzio, disegnato da Gabriele Falzone e colorato da Chiara Raimondi, edito da ALT! Associazione Lettori Torresi.

GAMBLE disponibile dal 23 Marzo 2017

40 pagg

formato 16×24

prezzo 4,90 euro

link per l’acquisto : http://associazionelettoritorresi.it/product/sample-product/gamble/

presente al Napoli Comicon 2017

prefazione di Lorenzo Palloni

“Gamble” in inglese può essere tradotto con : giocare, azzardare o gioco d’azzardo. E’ questo il “Gioco” di cui parlano tutti, una giostra, un girotondo di droga e violenza. I ragazzini del ghetto sono costretti a partecipare al “Gioco” fin troppo giovani; i “corner”, gli angoli di spaccio delle strade sembrano l’unica via percorribile. Così capita che Kenny e Buddy si ritrovino a lavorare per Daze, il boss del quartiere, prima ancora di compiere quindici anni. Le cose però in zona si mettono male quando inizia una guerra tra bande a causa di Bones, un capobranco in ascesa che vuole spodestare Daze. Il poliziotto incaricato di indagare è Fitz Sparkle, giovane, convito e atipico detective della omicidi. Tra il sangue dei cadaveri ed il piombo delle pallottole, Kenny e Buddy insieme a Will e Marlon, scappano verso una meta indefinita, mentre qualcuno è sulle loro tracce. Il “Gioco” è iniziato, siete tutti invitati.

Salvatore Vivenzio è uno scrittore, sceneggiatore e giornalista nato a Roma nel 1997. A quindici anni pubblica il suo primo romanzo : “Radioactive”, edito dalla casa editrice Montecovello Edizioni nel 2013. Con il racconto inedito The Strange Hood vince il premio Calamaio al Fantaexpo 2014. Vince il premio “Giovane dell’Anno” al meeting dei giovani di Palma Campania ed il premio della “Giornata della Cultura” a Saviano per il romanzo “Radioactive”. Pubblica “Awake” nel 2014, un romanzo breve edito dalla Genesis Publishing. E’ fondatore di “La Stanza”, un collettivo di autori per la produzione di progetti relativi al mondo del fumetto e della letteratura illustrata. Nel 2017 pubblica tre fumetti per l’editore “ALT!”. Ha lavorato come giornalista per “ComicsOn”, “MangaForever”, “OverNewsMagazine”, “The Brain of pop culture” ed il giornale “Il Pappagallo”.

Gabriele Falzone è un disegnatore nato a Siracusa nel 1996. All’età di 8 anni si trasferisce nel nord Italia, dopo aver conseguito il diploma di liceo artistico frequenta dal 2015 la Scuola del Fumetto di Milano con l’intento di approfondire la teoria e la tecnica della narrazione a fumetti. Nell’agosto 2015 entra a far parte del collettivo La Stanza.

Chiara Raimondi è una fumettista e illustratrice nata a Rimini nel 1996. Attualmente frequenta il secondo anno del corso di laurea di fumetto e illustrazione presso l’Accademia di Belle Arti di Bologna, con maestri come Catacchio, Otto Gabos, Sara Colaone e famosi studiosi di fumetto come il prof Daniele Barbieri, approfondendo la narrazione per immagini. E’ una dei componenti del collettivo La Stanza.

La Stanza

lastanza.altervista.org

facebook.com/lastanzaart