Stan Lee al lavoro su un audiolibro

Variety riporta che Stan Lee sta collaborando con i produttori Ryan Silbert e Luke Lieberman alla produzione di un audiolibro per Audible, società specializzata nella vendita e realizzazione di questi prodotti. Lee presterrà la sua voce per l’introduzione al romanzo, che introdurrà i fan a un nuovo universo, descritto come un mix tra il serial Mr. Robot e il mondo di John Hughes.

Quando Audible è venuto da noi con l’idea di farlo in primo luogo come un progetto audio, ho pensato che fosse qualcosa di ispirato – ha dichiarato Lee – la storia è inserita in una cultura della tecnologia all’avanguardia, quindi merita di essere portata al pubblico in un mezzo che catturi veramente lo spirito dell’universo, ma che permetta all’ascoltatore di crearne uno proprio, unico, nell’immagine mentale della storia.

La produzione del progetto dovrebbe iniziare a breve.